Далич — о победе над Бразилией: «Никогда не недооценивайте нас, я же говорил»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился эмоциями от победы над Бразилией (1:1, 4:2 по пенальти) в 1/4 финала ЧМ-2022.

«Эта победа для хорватского народа. Браво ребятам, мы выбили главного фаворита. Это Хорватия. Никогда не недооценивайте нас, я же говорил. На этом мы не заканчиваем, двигаемся дальше. Все выложились по максимуму. Мои игроки ненормальные. Мы гордимся, мы были храбрыми, а хорваты всегда добиваются успеха», — приводит слова Далича Index.

В полуфинале турнира в Катаре команда сыграет с победителем матча Нидерланды — Аргентина.