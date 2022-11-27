Главный тренер Марокко рассказал об отношении Хакима Зиеша к игре в футбол

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги оценил игру полузащитника команды Хакима Зиеша в матче 2-го тура группового турнира ЧМ-2022 против Бельгии (2:0).

«Он невероятный. Многие люди говорят о нем как о трудном в управлении парне, но я вижу, что, когда вы даете ему любовь и уверенность, он «умрет» за вас на поле. Это то, что я делаю, и он оправдывает мое доверие», — приводит Daily Mail слова Реграги.

В матче с Бельгией Зиеш забил гол, но его отменили после пересмотра ВАР, поскольку защитник команды Ромен Сес находился в положении вне игры.

После двух туров Марокко возглавляет группу F, набрав 4 очка. 1 декабря марокканцы встретятся с национальной командой Канады. Начало матча — в 18.00 по московскому времени.