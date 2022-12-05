Главный тренер Марокко: «Если мы выбьем Испанию, то это будет для нас большим сюрпризом»

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги поделился ожиданиями от матча с Испанией в 1/8 финала ЧМ-2022.

«Это будет очень сложный матч, нам противостоит одна из лучших команд в мире, один из фаворитов на победу в чемпионате мира. Если мы выбьем Испанию, то это будет большим сюрпризом для нас и для всей страны», — приводит слова Реграги Marca.

Матч между Марокко и Испанией состоится во вторник, 6 декабря. Начало — в 18.00 по московскому времени.