Анчелотти назвал лучших молодых нападающих мира

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти назвал лучших молодых нападающих мира.

«Эпоха Ибры, Роналду, Суареса, Кавани, Месси и Бензема подходит к концу. Им по 35 лет. Левандовски будет 35 в следующем году.

Новое поколение форвардов представляют Мбаппе, Ришарлисон, Холанн, Хулиан Альварес и Дарвин Нуньес.

Слышал ли я о Гонсалу Рамуше [до матча против Швейцарии]? Признаюсь, я не знал о нем», — цитирует Анчелотти Il Corriere Dello Sport.

21-летний португалец Гонсалу Рамуш стал автором хет-трика в ворота сборной Швейрации в 1/8 финала ЧМ-2022.