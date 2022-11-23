23 ноября, 12:19
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
«На чемпионате мира я буду болеть за Канаду. Ее не было [на ЧМ] много лет, и это мой второй дом. Кроме того, президент канадской федерации (президент КОНКАКАФ и вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни. — Прим. «СЭ») из Абруццо (область в центральной части Италии. — Прим. «СЭ»). Многие будут болеть за Канаду.
Мог бы я тренировать Канаду? Да, но сейчас еще рано. Точно не на этом чемпионате мира. Возможно в 2026 году. Почему бы и нет. Канада сейчас на подъеме», — сказал Анчелотти в эфире Rai Radio Uno.
Анчелотти женат на канадской бизнес-леди Мариан Макклей.
В групповом турнире ЧМ-2022 Канада сыграет с Бельгией, Хорватией и Марокко.
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Основные источники исследования