Моуринью может возглавить сборную Португалии

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью может возглавить сборную Португалии, сообщает Roma Press со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, Федерация футбола страны заинтересована в услугах 59-летнего португальца и уже связывалась с тренером. Организация предлагает Моуринью совмещать работу в сборной и «Роме».

Помимо этого, на должность наставника национальной команды претендует главный тренер молодежной сборной Португалии Руй Жорже.

Ранее сообщалось, что в скором времени Федерация футбола Португалии объявит об отставке главного тренера сборной Фернанду Сантуша.

Португалия на чемпионате мира в Катаре дошла до 1/4 финала, где уступила сборной Марокко (0:1).