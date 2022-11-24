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24 ноября, 19:43

Моуринью — о победе Японии над Германией: «Азиатские футболисты играют не ради себя, а ради команды»

Моуринью прокомментировал победу сборной Японии над Германией
Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал победу сборной Японии над Германией (2:1) в матче группового этапа ЧМ-2022.

«В европейском футболе большой акцент делается на индивидуальных качествах и внутреннем эго. Но лично я смотрю на игроков как на людей, как на часть страны. Я никогда не тренировал японских игроков, но я руководил азиатскими футболистами. И я понимаю, что у них особенный менталитет. Они выделяются одной очень важной вещью — они играют не ради себя, а ради команды», — приводит слова Моуринью ESPN.

Следующий матч японцы сыграют 27 ноября с Коста-Рикой. Начало — в 13:00 мск.

В группе Е Испания занимает первое место (3 очка), Япония — вторая (3 очка), Германия — третья (0 очков), Коста-Рика — четвертая (0 очков).

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Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Германии по футболу
Сборная Японии по футболу
Жозе Моуринью
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