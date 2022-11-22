Главный тренер Саудовской Аравии: «Аргентина намного лучше нас, но игроки сотворили историю»

22 ноября, 18:37
Главный тренер Саудовской Аравии Эрве Ренар поделился эмоциями после победы над Аргентиной (2:1) в матче группы С чемпионата мира-2022.
«Мы провели не очень хороший первый тайм. В перерыве игроки были немного обеспокоены. Я сказал им: «Все в порядке, вы хорошо играли в первом тайме». После этого они начали искать возможность изменить исход матча.
Этот результат навсегда войдет в историю чемпионатов мира и Саудовской Аравии. Никогда не знаешь, как такое происходит. Это приходит благодаря работе, благодаря Богу. В футболе есть вещи, которые невозможно объяснить, потому что Аргентина намного лучше нас, но сегодня игроки сотворили историю для своей страны.
У нас впереди еще две игры против команд выше рейтингом, поэтому мы должны оставаться сосредоточенными», — приводит слова Ренара GFFN.
В турнирной таблице группы С Саудовская Аравия занимает первое место (3 очка), Аргентина — последняя (0 очков).
Следующий матч саудовцы проведут 26 ноября против Польши. Начало — в 16.00 (мск).
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