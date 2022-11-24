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24 ноября, 20:00

Саутгейт поделился ожиданиями от матча с США на ЧМ-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от матча с США во втором туре группы В чемпионата мира-2022.

«Завтрашняя игра будет сильно отличаться от первого матча против Ирана. США — это команда, которая очень хорошо прессингует. Мы должны попытаться войти в историю, впервые обыграв США в матче ЧМ.

Будем играть с очень мотивированной командой и с огромным уважением относимся к нашим соперникам. Мы знаем, каким качеством они обладают, и нам придется выложиться по максимуму», — приводит слова Саутгейта BBC.

Матч чемпионата мира Англия — США состоится 25 ноября. Начало — в 22.00 мск.

Источник: ВВС
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Англии по футболу
Сборная США по футболу
Гарет Саутгейт
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