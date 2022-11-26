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Сегодня, 01:55

Саутгейт: «Англия все еще можем выиграть группу, это должно быть нашей целью»

Саутгейт назвал главную цель Англии после ничьей с США на ЧМ-2022
Анна Горшкова
Корреспондент
Гарет Саутгейт.
Фото AFP
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал ничью с США (0:0) в матче второго тура группового турнира ЧМ-2022.

«Я не расстроен. Сегодня нам пришлось показать себя с другой стороны, и я доволен настроем команды. Сегодня мы играли с соперником, у которого трудно пройти первые две линии обороны. Я думаю, что мы контролировали игру, но нам не хватило немного остроты в заключительной стадии. США очень жесткий, хороший соперник, очень атлетичный. Я знал, что будет трудно повторить тот высокий уровень, который был в игре против Ирана», — приводит слова Саутгейта ВВС.

Также тренер считает, что по ходу ЧМ-2022 будет много шума

«Слушайте, я уверен, что будет много шума. Это турнир внешнего шума. Мы на своем пути, осталось немного. Люди будут реагировать так, как они будут реагировать. Мы все еще можем выиграть группу, это должно быть нашей целью», — сказал Саутгейт.

Англичане следующий матч проведут 29 ноября против Уэльса, а американцы в этот же день встретятся с Ираном. Обе встречи начнутся в 21.00 мск.

Англия занимает первое место в группе В (4 очка). На второй строчке Иран (3 очка), на третьей — США (2 очка), на четвертой — Уэльс (1 очко).

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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