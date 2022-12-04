Саутгейт: «В 2018 в России Сенегалу очень не повезло, на сей же раз команда заслуженно оказалась в плей-офф»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о настое команды на матч 1/8 финала ЧМ-2022 против Сенегала.

«Уровень футбола во всем мире значительно вырос, и на групповом этапе мы увидели, на что способны африканские, азиатские и арабские сборные. То же самое касается и конкретно Сенегала: отлично поставленная игра, много одаренных футболистов, классный тренер.

В 2018 в России Сенегалу очень не повезло не выйти из группы, на сей же раз команда заслуженно оказалась в плей-офф. Мы понимаем, насколько нам будет непросто», — приводит слова Саутгейта BBC.

Матч Англия — Сенегал состоится 4 декабря, начало — в 22.00 по московскому времени.