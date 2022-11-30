Главный тренер сборной Аргентины объяснил, почему Дибала не сыграл ни одной минуты на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони объяснил, почему нападающий Пауло Дибала не сыграл ни одной минуты на ЧМ-2022.

«Если он не играет, то это только тактическое решение. Пауло в порядке, он помогает команде со скамейки запасных.

Очевидно, что он хотел бы играть больше, но не факт, что этого не произойдет в следующих матчах чемпионата мира», — сказал Скалони на пресс-конференции.

В завершающем матче группового турнира ЧМ-2022 Аргентина сыграет с Польшей. Матч начнется сегодня 30 ноября в 22.00 мск.