Скалони: «Можно ли остановить Мбаппе? Это больше командная работа, чем индивидуальная проблема»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалоне оценил готовность команды к финальному матчу ЧМ-2022 против сборной Франции.

«Это игра между Аргентиной и Францией, она выходит за рамки противостояния Месси и Мбаппе. В обеих командах минного ярких футболистов, которые могут решить исход втсречи, не только эти двое. Лео в порядке, и мы будем надеяться, что все обернется в нашу пользу.

Можно ли остановить Мбаппе? А что вы думаете о нем? Это больше командная работа, чем индивидуальная проблема. И это касается не только Мбаппе. Несмотря на то, что он хороший игрок, у Франции есть другие игроки, которые снабжают его передачами и делают его еще лучше. Он еще молод и продолжит прогрессировать, в этом нет никаких сомнений.

Ди Мария готов. Он нормально тренировался всю неделю и готов к игре», — цитирует тренера L'Equipe.

Сборная Франции сыграет в финале ЧМ-2022 против Аргентины завтра, 18 декабря, начало — 18.00 мск.