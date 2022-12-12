Скалони: «Приятно наблюдать за тем, как играет Модрич. Он пример для многих»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони назвал самого яркого игрока в составе сборной Хорватии.

«Это будет трудный матч с командой, которая действует как единый слаженный механизм. Сборная Хорватии отлично выступает на этом турнире и не собирается сдавать позиций.

У них прекрасные игроки с внушительным опытом. Приятно наблюдать за тем, как играет Модрич. Он пример для многих. Не только из-за своей игры, но и из-за своих человеческих качеств. Те, кто любит футбол, хотят видеть таких игроков на поле», — приводит слова Скалони ESPN.

13.12.2022 | Аргентина - Хорватия

В полуфинале ЧМ-2022 сборная Аргентина сыграет с командой Хорватии. Матч состоится во вторник, 13 декабря. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.