Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал поражение от Саудовской Аравии (1:2) в матче группы С ЧМ-2022.

Счет в игре открыл Лионель Месси ударом с пенальти. Арбитр встречи Славко Винчич в первом тайме из-за офсайдов не засчитал три гола южноамериканцев.

«Мы проиграли, но собираемся встать и бороться. Знали, как играет Саудовская Аравия. Мы готовились к матчу, зная, что они высоко играют в защите. Офсайды были миллиметровыми. У нас впереди еще две игры, и мы собираемся их выиграть», — приводит слова Скалони Twitter-аккаунт сборной Аргентины.

В турнирной таблице группы С Саудовская Аравия занимает первое место (3 очка), Аргентина — последняя (0 очков).

Следующий матч аргентинцы проведут 26 ноября против Мексики. Начало — в 22.00 (мск).