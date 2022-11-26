Арнольд: «На данный момент Австралия еще ничего не добилась на ЧМ-2022»

26 ноября, 19:37
Главный тренер сборной Австралии Грэм Арнольд прокомментировал победу над Тунисом (1:0) во втором туре группового этапа ЧМ-2022.
«Я сказал игрокам, что очень горжусь ими, но на данный момент мы еще ничего не добились. Мы здесь и хотим пройти как можно дальше. Мне не нужны эмоции игроков — ночами не спать, просматривать социальные сети и все такое — я хочу, чтобы они восстановились и перенастроились», — приводит слова Арнольда ВВС.
30 ноября Австралия сыграет с Данией, а Тунис с Францией. Начало обеих встреч — в 18.00 по московскому времени.
Австралийцы и тунисцы выступают в группе D с Францией и Данией. У Австралии 3 очка, команда идет на втором месте, Тунис с 1 очком занимает последнюю строчку.
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Основные источники исследования