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26 ноября, 19:37

Арнольд: «На данный момент Австралия еще ничего не добилась на ЧМ-2022»

Главный тренер сборной Австралии заявил, что команда еще ничего не добилась на ЧМ-2022
Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер сборной Австралии Грэм Арнольд прокомментировал победу над Тунисом (1:0) во втором туре группового этапа ЧМ-2022.

«Я сказал игрокам, что очень горжусь ими, но на данный момент мы еще ничего не добились. Мы здесь и хотим пройти как можно дальше. Мне не нужны эмоции игроков — ночами не спать, просматривать социальные сети и все такое — я хочу, чтобы они восстановились и перенастроились», — приводит слова Арнольда ВВС.

30 ноября Австралия сыграет с Данией, а Тунис с Францией. Начало обеих встреч — в 18.00 по московскому времени.

Австралийцы и тунисцы выступают в группе D с Францией и Данией. У Австралии 3 очка, команда идет на втором месте, Тунис с 1 очком занимает последнюю строчку.

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Источник: ВВС

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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