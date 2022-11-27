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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после победы над командой Дании (2:1) в матче второго тура группового этапа чемпионата мира оценил игру форварда Килиана Мбаппе. Он назвал его исключительным игроком, способным делать разницу.
«Он — лидер. Есть три типа лидерства: физическое, техническое и психологическое или эмоциональное. Если вы беспокоились, что здесь нет Погба, то я могу заверить, что сейчас есть другие, которые умеют говорить. Килиан не скажет, но то, что он делает... Он — локомотив», — цитирует Дешама L'Equipe.
На ЧМ-2022 Мбаппе забил три гола в двух матчах группового этапа.
Команда Дидье Дешама набрала шесть очков после двух туров и возглавляет группу D. Французская сборная также стала первой командой с 2006 года, вышедшей в плей-офф чемпионата мира в ранге действующего победителя.
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