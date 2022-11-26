Флик — о предстоящем матче с Испанией: «Мы должны придерживаться наших футбольных убеждений и набраться смелости»

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от предстоящего матча с Испанией на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Мы должны придерживаться наших футбольных убеждений и набраться смелости. Улучшая тренировки, мы становимся сильнее в матчах. Команды должны быть отражением тренера. Мы отдадим все это завтра, можете не сомневаться. Мы попытаемся пройти квалификацию», — приводит Marca слова Флика.

Также он поделился мнением о молодых испанских футболистах Педри и Гави.

«Качество, которое у них есть, просто фантастическое, особенно для такого молодого возраста. Они очень хорошо зарекомендовали себя в «Барсе» за последние два года, а также в сборной», — добавил тренер.

Матч между Германией и Испанией пройдет в воскресенье, 27 ноября. Начало — в 22.00 по московскому времени.

На данный момент испанцы лидируют в группе Е, набрав 3 очка. Германия — третья (0 очков).