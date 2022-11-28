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Сегодня, 01:05

Флик: «Команда добилась большого успеха. Но мы сделали лишь первый шаг»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик оценил игру команды в матче ЧМ-2022 против сборной Испании (1:1).

«Команда билась до последней минуты. Но мы сделали лишь первый шаг.

Команда добилась большого успеха, я горжусь ей. На поле вышли воины, не щадившие себя. Если мы сохраним этот импульс и еще больше поверим в себя, то будем способны на многое», — цитирует тренера Kicker.

Команда Испании лидирует в турнирной таблице группы Е, набрав 4 очка, далее идут сборные Японии (3 очка), Коста-Рики (3) и Германии (1).

В заключительном туре сборная испанцы сыграет с японцами, сборная Германии встретится с командой Коста-Рики. Матчи пройдут 1 декабря.

 
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Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Германии по футболу
Сборная Испании по футболу
Ханс Флик
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