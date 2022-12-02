Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик прокомментировал невыход команды в плей-офф ЧМ-2022.

1 декабря немцы обыграла Коста-Рику (4:2), но заняли третье место в группе Е и покинули турнир.

«Разочарование огромное. Я не виню Испанию. Я никогда не смотрю на другие команды. Виноваты в этом только мы сами, у нас было достаточно шансов, особенно против Японии, а также против Испании в конце матча.

Нам нужно лучше развивать игроков. Мы уже много лет нуждаемся в девятке и сильных защитниках. Защита отличала немецкий футбол на протяжении многих лет. Нам нужно вернуться к основам», — приводит слова Флика Bayern & Germany.