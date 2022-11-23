Флик: «Япония была эффективнее нас, и поэтому забила на один гол больше»

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик прокомментировал поражение от Японии (1:2) в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022.

В первом тайме мы упустили много моментов. Индивидуальные ошибки, которые мы допустили, не должны были случиться. Мы знали, что Япония быстро переходит из обороны в атаку, и сегодня они так и делали.

Япония была эффективнее нас, и поэтому забила на один гол больше.

Вышедшие на замену игроки нарушили ритм команды? Мы просто хотели добавить свежей энергии.

Теперь мы должны смотреть вперед, и это то, что мы будем делать. Впереди у нас в розыгрыше еще 6 очков. Мы хотим их получить — и это то, над чем мы будем работать», — цитирует Флика Kicker.

Сборная Японии стартовала с победы на ЧМ-2022 и лидирует в группе E, Германия идет на последней, четвертой строчке. Сегодня, 23 ноября состоится второй матч 1-го тура в группе Е между Испанией и Коста-Рикой.

Во втором туре Япония встретится с костариканцами, а Германия сыграет против испанцев.