Главный тренер сборной Германии призвал футболистов меньше отвлекаться на околофутбольные вещи

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик заявил, что игроки национальной команды должны меньше внимания уделять околофутбольным вещам.

««Футбол — это наша работа. Было бы здорово, если бы нам позволили заниматься им. Политикой должны заниматься другие.

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал: «Футбол становится слишком политизированным. Наши игроки должны концентрироваться на футболе. Политикой занимаюсь я». Считаю, это правильный посыл. В том числе и для нас», — цитирует Флика Spiegel.

На чемпионате мира-2022 в Катаре сборная Германии не смогла выйти в плей-офф, заняв в группе 3-е место.

Одной из проблем бундестим считалось то, что часть команды сильно отвлеклась на акции против дискриминации в Катаре.