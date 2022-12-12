Далич: «Аргентина сейчас находится под гораздо большим давлением, чем Хорватия»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич оценил настрой команды на матч 1/2 финала чемпионата мира-2022 против Аргентины.

«Мы попали в полуфинал, что само по себе является невероятным достижением для Хорватии. Но теперь мы хотим большего.

Сборная Аргентины — потрясающая команда, которую за собой ведет Лионель Месси. Однако сейчас они находятся под гораздо большим давлением, чем Хорватия.

Я оптимист по натуре и верю в своих игроков. Они продемонстрировали высокий уровень игры, сильный характер, без этого они бы не смогли выйти в полуфинал. Мы не будем подстраиваться под соперника и будем стараться играть в привычный нам футбол», — приводит слова тренера Index.hr.

Матч 1/2 финала между сборными Аргентины и Хорватии пройдет во вторник, 13 декабря. Начало встречи — 22.00 (мск).

13.12.2022 | Аргентина - Хорватия