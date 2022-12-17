Далич: «Это бронза с золотым отливом. Это медаль для всего хорватского народа»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился эмоциями после победы над командой Марокко (2:1) в матче за 3-е место на ЧМ-2022.

«Сегодня играли все, кто был здоров. Это бронза с золотым отливом. Это был сложный матч, это медаль для всего хорватского народа, для всех, кто за нас болеет.

Этого мало кто ожидал. Респект ребятам, они много работали и играли на результат. Мы завоевали бронзовую медаль в такого рода соревнованиях, это фантастика», — приводит слова тренера Index.hr.

18.12.2022 | Аргентина - Франция

Сборная Хорватии во второй раз подряд стала призером чемпионата мира, на турнире 2018 года в России подопечные Златко Далича дошли до финала, в котором проиграли команде Франции (2:4), также на их счету бронзовые награды мирового первенства 1998 года.