Далич: «Влашич получил повреждение. Жаль, что он не реализовал свой момент»

23 ноября, 18:09
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал ничью в матче ЧМ-2022 против Марокко (0:0).
«Тяжелый матч. Но мы ожидали этого. Соперник играл компактно, хорошо действовал в защите. Нам не хватило решительности. Мы знаем, что для выхода из группы нужно набрать 4-5 очков.
Единственное, в чем могу обвинить игроков сборной Хорватии, так это в отсутствии смелости и решительности.
Влашич, к сожалению, получил повреждение. Жаль, что он не реализовал свой момент», приводит слова тренера Sportske Novosti.
Следующий матч группового этапа ЧМ-2022 сборная Хорватии сыграет в воскресенье, 27 ноября против сборной Канады.
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