Далич: «Влашич получил повреждение. Жаль, что он не реализовал свой момент»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал ничью в матче ЧМ-2022 против Марокко (0:0).

«Тяжелый матч. Но мы ожидали этого. Соперник играл компактно, хорошо действовал в защите. Нам не хватило решительности. Мы знаем, что для выхода из группы нужно набрать 4-5 очков.

Единственное, в чем могу обвинить игроков сборной Хорватии, так это в отсутствии смелости и решительности.

Влашич, к сожалению, получил повреждение. Жаль, что он не реализовал свой момент», приводит слова тренера Sportske Novosti.

Следующий матч группового этапа ЧМ-2022 сборная Хорватии сыграет в воскресенье, 27 ноября против сборной Канады.