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27 ноября, 23:10

Далич заявил, что главный тренер сборной Канады не пожал ему руку после матча ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
Златко Далич.
Фото Reuters
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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич раскритиковал тренера сборной Канады Джона Хердмана.

Сборная Хорватии разгромила канадцев на ЧМ-2022 со счетом 4:1, после чего тренер североамериканский команды покинул поле, не пожав руку своему коллеге.

«Я вышел на поле, чтобы поговорить со своими игроками. Тренера Канады я нигде не видел.

Независимо от того, выигрываю я или проигрываю, я всегда встречаюсь с тренером другой команды. Он этого не сделал — ну, такой у него подход.

Понятно, что он зол. Но ему понадобится время на то, чтобы научиться некоторым вещам», — приводит слова Далича Reuters.

 
Главный тренер сборной Австралии Джон Хердман. «У тебя есть язык, но есть ли яйца?» Тренер Канады взбесил хорватов — местный таблоид опубликовал его голое фото

 

Чемпионат мира по футболу
Сборная Канады по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Златко Далич
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