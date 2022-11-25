Главный тренер сборной Ирана: «Это великий день для нас. Игроки были великолепны и заслуживают всяческого уважения»

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш поделился впечатлениями от победы над Уэльсом в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 (2:0).

«Это великий день для нас, мы вернулись, и я даже не могу найти подходящих слов, чтобы выразить благодарность своим игрокам. Они были великолепны и заслуживают всяческого уважения», — приводит Marca слова Кейруша.

После этой встречи сборная Ирана занимает 2-е место в группе В (3 очка). Англия расположилась на 1-й строчке (3). Команда США идет третьей (1), Уэльс — четвертый (1). 29 ноября иранцы сыграют с США. Начало игры — в 22.00 по московскому времени.