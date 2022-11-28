Сегодня, 00:55
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике оценил игру команды в матче ЧМ-2022 против Германии (1:1).
«Игра мне понравилась больше, чем итоговый результат.
Чего не хватило для победы? На протяжении всей игры нам не хватало уверенности. Дали сопернику вернуться в игру и прижать нас к воротам.
Гол Германии? Допустили ошибку, которую мы обычно не совершаем... Ошибок стараются избегать, но в футболе без них не обходится.
Тем не менее, мы остаемся лидерами в группе. И намерены сохранить эту позицию и после третьего матча», — приводит слова тренера Marca.
Команда Испании лидирует в турнирной таблице группы Е, набрав 4 очка, далее идут сборные Японии (3 очка), Коста-Рики (3) и Германии (1).