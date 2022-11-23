23 ноября, 22:19
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике подвел итоги матча группового этапа чемпионата мира-2022 с Коста-Рикой (7:0).
«Когда все складывается таким образом, футбол превращается в чудесный вид спорта. Соперник был непростым и мог доставить нам проблемы, но мы исключительно здорово сыграли.
Наша единственная задача — доминировать, а для этого нам нужен мяч. Тогда соперник начинает скучать, не может найти свободное пространство.
Я не знаю, кто выйдет против Германии. Если мы хотим добиться нашей цели и провести на турнире все 7 матчей, мы должны сделать это как одна команда, стартовый состав не должен иметь значения.
Похвала ослабляет. Завтра мы сразу начинаем готовиться к матчу с Германией», — цитирует Энрике Marca.
Испания одержала свою самую крупную победу на чемпионате мира.
В следующем туре испанцы сыграют со сборной Германии, костариканцы встретятся с японцами, встречи пройдут 27 ноября.
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