Роберто Манчини: «Я думал об уходе из сборной Италии»

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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини признался, что хотел уйти в отставку после провального отбора на чемпионат мира-2022 в Катаре.
«Мы сделали что-то не так, и иногда нужно везение, как это случилось на чемпионате Европы-2020, где мы заслужили победу.
Мы должны забыть о поражениях, даже если они тяжелые. Когда дела идут плохо, понятно, что вся ответственность лежит на тренере. [После провала на отборе к ЧМ-2022] я тоже думал об уходе», — цитирует Манчини La Gazzetta dello Sport.
В квалификации к Евро-2024 сборная Италии сыграет в отборочной группе C с Англией, Украиной, Северной Македонией и Мальтой.
Матчи начнутся 23–25 марта 2023-го, а завершатся 26 марта 2024 года.
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