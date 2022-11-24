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24 ноября, 17:17

Главный тренер сборной Камеруна — о поражении от Швейцарии: «Это чувство разочарования»

Мария Гусева
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Главный тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг прокомментировал поражение команды в матче группового турнира ЧМ-2022 против Швейцарии (0:1).

«Это чувство разочарования. Мы хотели большего, но вы знаете, что в футболе такого высокого уровня важны детали. Была расслабленность, и мы пропустили гол. На этом этапе важен результат, и мы поставили себя в ситуацию, при которой все следующие матчи будут решающими. Что касается игры, у нас были моменты, которые мы не смогли реализовать. Это футбол. Но мы знаем, что все возможно. Хочу поздравить игроков и дать им понять, что такое высокий уровень. Мы должны оставаться сосредоточенными от начала до конца», — цитирует Le Figaro Сонга.

Швейцария набрала 3 очка в группе G. У Камеруна 0 очков.

В следующем матче сборная Швейцарии сыграет с Бразилией 28 ноября. Камерун встретится с Сербией в этот же день.

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