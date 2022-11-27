Главный тренер сборной Канады отказался извиниться за резкие слова про команду Хорватии

Главный тренер сборной Канады Джон Хердман после завершения матча ЧМ-2022 против Хорватии (1:4) заявил, что не жалеет о резких словах, которые говорил про соперника перед матчем.

До игры с европейской командой он заявил следующее: «Я сказал игрокам, что их место здесь, и мы выйдем и поимеем Хорватию».

«Нет, совершенно не жалею. Уважение к Хорватии есть.

Как я говорил, мы приехали для того, чтобы зайти как можно дальше, чтобы поменять наш менталитет. Я мог быть чуть сдержаннее, но это часть процесса обучения.

Я приму все это с достоинством. Но с точки зрения менталитета мы, я думаю, показали в первые 25 минут, что Канада способна тягаться с лучшими командами мира», — приводит слова Хердмана Reuters.

Сборная Хорватии вышла на первое место в группе F, набрав 4 очка. Хорваты опережают марокканцев благодаря разности мячей. На третьем месте идут бельгийцы (3 очка), на четвертом — канадцы (0).

В заключительном туре сборная Хорватии сыграет с командой Бельгии, канадцы встретятся с марокканцами. Оба матча пройдут 1 декабря.