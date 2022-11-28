Главный тренер сборной Кореи получил красную карточку после завершения матча ЧМ-2022 против Ганы

Главный тренер сборной Кореи Паулу Бенту получил красную карточку после завершения матча ЧМ-2022 против Ганы (2:3).

К основному времени второго тайма главный арбитр встречи добавил 10 минут.

Команда даже переиграли это время и в последней атаке корейцы заработали право на угловой. Однако главный арбитр встречи Энтони Тэйлор не позволил исполнить стандарт и дал свисток об окончании матча.

Это вызывало негодование у корейских игроков и тренерского штаба команды. На поле выбежал и Бенту, который эмоционально предъявлял претензии арбитру, за что и получил красную карточку.

В заключительном туре группового этапа Корея встретится с Португалией, а Гана — с Уругваем. Оба матча пройдут 2 декабря.