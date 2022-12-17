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Сегодня, 06:49

Реграги: «Хочу, чтобы Мбаппе выиграл ЧМ-2022 — он новый Пеле»

Главный тренер сборной Марокко Реграги хочет, чтобы на ЧМ-2022 победила Франция
Руслан Минаев
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Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги поделился ожиданиями от финала ЧМ-2022 между Францией и Аргентиной.

47-летний наставник хотел бы, чтобы чемпионами стали французы.

«Мбаппе — новый Пеле, он гонится за своими цифрами. Я бы хотел, чтобы он выиграл чемпионат мира-2022. Надеюсь, на него не будет слишком большого давления.

Это будет сбалансированный финал. Аргентина приобрела уверенность, у них есть Месси, который является лучшим. Франция хорошо защищается, соглашается играть без мяча и имеет очень быстрых игроков. Думаю, шансы 50 на 50.

Франция может сделать исторический дубль. Вам нужно только посмотреть, что они сделали за последние 20 лет, чтобы понять, что они самые лучшие в мире. Я тоже этим горжусь, ведь родился во Франции и являюсь плодом французской школы. Их много критикуют, но их игроки самые лучшие в мире, как и национальная сборная», — цитирует Реграги El Diario.

Реграги родился в городе Корбей-Эсонн в 28 км от Парижа. За свою карьеру от тренировал «Тулузу», «Аяччо», испанский «Расинг», «Гренобль» и «Дижон».

Финал ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией пройдет 18 декабря. Начало — в 18.00 мск.

Килиан Мбаппе
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Катар
Сенегал
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25.11
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Нидерланды
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13:00
Уэльс
Иран
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25.11
22:00
Англия
США
0 : 0
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22:00
Уэльс
Англия
0 : 3
29.11
22:00
Иран
США
0 : 1
И М О
1 Аргентина Аргентина 3 5-2 6
2 Польша Польша 3 2-2 4
3 Мексика Мексика 3 2-3 4
4 Сауд. Аравия Сауд. Аравия 3 3-5 3
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22.11
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1 : 2
22.11
19:00
Мексика
Польша
0 : 0
26.11
16:00
Польша
Саудовская Аравия
2 : 0
26.11
22:00
Аргентина
Мексика
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22:00
Польша
Аргентина
0 : 2
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22:00
Саудовская Аравия
Мексика
1 : 2
И М О
1 Франция Франция 3 6-3 6
2 Австралия Австралия 3 3-4 6
3 Тунис Тунис 3 1-1 4
4 Дания Дания 3 1-3 1
Матчи группы
Раскрыть
22.11
16:00
Дания
Тунис
0 : 0
22.11
22:00
Франция
Австралия
4 : 1
26.11
13:00
Тунис
Австралия
0 : 1
26.11
19:00
Франция
Дания
2 : 1
30.11
18:00
Тунис
Франция
1 : 0
30.11
18:00
Австралия
Дания
1 : 0
И М О
1 Япония Япония 3 4-3 6
2 Испания Испания 3 9-3 4
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Германия
Япония
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Япония
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Марокко
Хорватия
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Бельгия
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Бельгия
Марокко
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Хорватия
Канада
4 : 1
01.12
18:00
Хорватия
Бельгия
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01.12
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Канада
Марокко
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Камерун
Сербия
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28.11
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Бразилия
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Бразилия
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Корея
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Франция
Польша
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04.12
22:00
Англия
Сенегал
3 : 0
05.12
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Япония
Хорватия
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Бразилия
Корея
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06.12
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Марокко
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Португалия
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10.12
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Португалия
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Англия
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Аргентина
Франция
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1/8 финала 03.12 18:00
Нидерланды
3
1
США
П1 1.87 X 3.50 П2 4.90
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Аргентина
2
1
Австралия
П1 1.30 X 6.30 П2 10.0
1/8 финала 05.12 18:00
Япония
П
1 1
3 1
Хорватия
П1 4.00 X 3.30 П2 2.12
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Бразилия
4
1
Корея
П1 1.25 X 6.70 П2 13.0
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Нидерланды
П
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4 2
Аргентина
П1 3.70 X 3.20 П2 2.25
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Хорватия
П
4 1
2 1
Бразилия
П1 8.50 X 4.60 П2 1.45
1/2 финала 13.12 22:00
Аргентина
3
0
Хорватия
П1 2.02 X 3.10 П2 4.80
Финал 18.12 18:00
Аргентина
-
:
-
Франция
П1 2.85 X 3.10 П2 2.85
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Хорватия
17.12
18:00
Марокко
П1 2.30 X 3.60 П2 3.20
1/2 финала 14.12 22:00
Франция
2
0
Марокко
П1 1.64 X 3.80 П2 6.60
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Англия
1
2
Франция
П1 2.85 X 3.10 П2 2.85
10.12 18:00
Марокко
1
0
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Англия
3
0
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П1 1.63 X 3.90 П2 6.50
04.12 18:00
Франция
3
1
Польша
П1 1.39 X 5.00 П2 9.50
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
П
3 0
0 0
Испания
П1 6.30 X 4.00 П2 1.62
06.12 22:00
Португалия
6
1
Швейцария
П1 1.98 X 3.60 П2 4.10
20 ноя
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01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
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0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
2
1
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
0
2
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
1
0
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
2
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		6 5
Лионель Месси

Лионель Месси

Аргентина

 		6 5 (3)
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Франция

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Статистика / Бомбардиры
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Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

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Гарри Кейн

Гарри Кейн

Англия

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Антуан Гризманн

Франция

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Лионель Месси

Лионель Месси

Аргентина

 		6 8 (5 + 3)
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Килиан Мбаппе

Франция

 		6 7 (5 + 2)
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