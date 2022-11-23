Главный тренер сборной Марокко: «Мы по-прежнему в гонке за выход в плей-офф»

23 ноября, 18:24
Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги подвел итоги матча ЧМ-2022 против Хорватии (0:0).
«Нам противостояла отличная команда. У них очень сильная полузащита.
Мы старались действовать единым кулаком, но, возможно, временами мы слишком сильно их уважали. В конце концов, ничья — это хороший результат.
Мы по-прежнему в гонке за выход в плей-офф. К сожалению, те немногие возможности, которые у нас были, мы не реализовали», — цитирует тренера Reuters.
В следующем матче ЧМ-2022 в воскресенье, 27 ноября сборная Марокко сыграет со сборной Бельгии.
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