Главный тренер сборной Марокко: «Мы по-прежнему в гонке за выход в плей-офф»

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги подвел итоги матча ЧМ-2022 против Хорватии (0:0).

«Нам противостояла отличная команда. У них очень сильная полузащита.

Мы старались действовать единым кулаком, но, возможно, временами мы слишком сильно их уважали. В конце концов, ничья — это хороший результат.

Мы по-прежнему в гонке за выход в плей-офф. К сожалению, те немногие возможности, которые у нас были, мы не реализовали», — цитирует тренера Reuters.

В следующем матче ЧМ-2022 в воскресенье, 27 ноября сборная Марокко сыграет со сборной Бельгии.