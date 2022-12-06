Главный тренер сборной Марокко: «Сбылась наша мечта. Это великий день для Марокко»

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги подвел итоги матча с командой Испании (0:0, 3:0 — по пенальти) в 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Сбылась наша мечта. Это великий день для Марокко. Сейчас нам нужно отдохнуть, насладиться этим моментом.

Этот матч нас очень утомил, план на игру выполнили. Но мы еще ничего не достигли, — приводит слова Реграги Marca.

Сборная Марокко впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. До турнира в Катаре лучшим результатом команды был выход в 1/8 финала в 1986 году.

Марокко стала четвертой после Камеруна, Сенегала и Ганы африканской сборной в истории, которая дошла до четвертьфинала ЧМ.

Сборная Марокко 10 декабря встретится в 1/4 финала с командой, которая выиграет в противостоянии между сборными Португалии и Швейцарии.