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27 ноября, 21:15

Главный тренер сборной Марокко объяснил замену вратаря перед началом матча против Бельгии на ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги рассказал, почему заменил вратаря перед началом матча 2-го тура группового турнира ЧМ-2022 против Бельгии (2:0).

«В конце предыдущего матча против сборной Хорватии Яссин Буну получил травму, у него было всего три дня на восстановление. Сегодня перед игрой он вышел на разминку, за десять минут до ее окончания он почувствовал, что не достаточно хорошо себя чувствует. У него хватило смелости подойти ко мне и сказать об этом. Я это очень ценю», — приводит слова тренера Daily Mail.

После исполнения национальных гимнов вместо Буну на поле вышел Мунир Мохамеди, который успел принять участие в традиционном предматчевом фотографировании команд.

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Чемпионат мира по футболу
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Марокко по футболу
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