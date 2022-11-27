Главный тренер сборной Мексики: «Месси не прощает ошибок»

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Главный тренер сборной Мексики Херардо Мартино отреагировал на поражение команды от сборной Аргентины (0:2) на ЧМ-2022.
«Мы будем биться за выход из группы до конца. В первом голе мы ошиблись в мелочи. Но Месси ошибок не прощает. Даже таких», — цитирует Мартино АS.
В составе Аргентины голами отметились Лионель Месси и Энцо Фернандес.
После двух туров группу возглавляют поляки, в активе которых 4 очка. Аргентинцы (3 очка) располагаются на втором месте. Следом идут сборные Саудовской Аравии (3) и Мексики (1).
В заключительном туре аргентинцы встретятся с полякам, а сборная Мексики сыграет против команды Саудовской Аравии. Обе игры пройдет 30 ноября.
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