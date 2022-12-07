Фернанду Сантуш: «Я уже объяснил это, не буду объяснять это снова. Роналду и Рамуш — это разные игроки»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился эмоциями после победы над Швейцарией (6:1) в матче 1/8 финала ЧМ-2022.

«Не могу сказать, что это был идеальный матч. Очень хороший. Настрой, концентрация в каждый момент игры. Это была отличная игра, но сейчас самое главное — не растерять этот запал», — приводит слова тренера Record.

Тренер не стал отдельно отвечать на вопрос о решении выпустить в основном составе нападающего Гонсалу Рамуша вместо Криштаину Роналду.

«Я уже объяснил это, я не буду объяснять это снова. Это разные игроки», — отрезал Сантуш.

21-летний Рамуш оформил в этом матче первый хет-трик на ЧМ-2022.

Сборная Португалии вышла в четвертьфинал чемпионата мира впервые с 2006 года, на том турнире команда заняла четвертое место. В четвертьфинале мирового первенства в Катаре португальцы встретятся с командой Марокко.