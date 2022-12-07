Фернанду Сантуш: «Криштиану Роналду проявил себя, как настоящий капитан»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш заявил, что у него нет конфликта с нападающим Криштиану Роналду.

37-летний португалец начал в запасе матч 1/8 финала ЧМ-2022 против команды Швейцарии (6:1).

«У нас нет никаких проблем. Мы знаем друг друга много лет и отлично ладим.

Тренер должен уметь принимать решения. И эта ситуация не изменит наших отношений. Я уже все объяснил. А Криштиану проявил себя, как настоящий капитан», — приводит слова тренера A Bola.

Сборная Португалии 10 декабря встретится в 1/4 финала с командой Марокко.