Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал, что думает об игре форварда Криштиану Роналду.

«Я знал Роналду еще юношей, тогда он не был таким. У меня в раздевалке были Педру Барбоза, Паулу Бенту и другие. Но со временем эти качества стали проявляться, он стал чаще брать слово. Команда живет с этим, и это самое главное», — цитирует Сантуша A Bola.