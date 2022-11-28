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Сегодня, 07:31

Сантуш — о Роналду: «Раньше он не был таким»

Сантуш прокомментировал поведение Роналду
Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал, что думает об игре форварда Криштиану Роналду.

«Я знал Роналду еще юношей, тогда он не был таким. У меня в раздевалке были Педру Барбоза, Паулу Бенту и другие. Но со временем эти качества стали проявляться, он стал чаще брать слово. Команда живет с этим, и это самое главное», — цитирует Сантуша A Bola.

Матч 3-го тура ЧМ-2022 между сборными Португалии и Уругвая пройдет 28 ноября в 22.00 по московскому времени. Португальцы, набрав 3 очка, занимают 1-е место в группе Н, Уругвай располагается на 3-й позиции (1 очко).

Криштиану Роналду
Сборная Португалии по футболу
Фернанду Сантуш
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