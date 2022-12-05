Лихачев: «Думаю, в одной из пар 1/8 финала ЧМ победит не фаворит»

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев поделился мнением о проходящем в эти дни чемпионате мира в Катаре.

— После группового этапа большие неожиданности — это вылет Бельгии и Германии. Из тех, кто попал в плей-офф, отмечу Бразилию. Наверное, можно говорить, что в полуфинале она встретится с Аргентиной. Что касается всех матчей, ни одной команде просто не будет. Везде надо доказывать свое превосходство. Лично мне хочется, чтобы далеко забралась сборная Испании. Посмотрим, как сложится на самом деле.

— Как думаете, команды, которые на групповом этапе преподнесли сюрпризы, могут пройти дальше?

— Думаю, какой-то сюрприз можно ожидать, но максимум один. Мы видим пары 1/8 финала, в них есть ярко выраженные фавориты. Но думаю, что в одной из восьми пар выиграет сборная, которая не считается фаворитом, — цитирует Лихачева «РБ Спорт».