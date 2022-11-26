Главный тренер сборной Саудовской Аравии: «Будем продолжать биться. До последней секунды. Никогда не сдадимся»

26 ноября, 19:25
Главный тренер сборной Саудовской Аравии Эрве Ренар прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Польши (0:2).
«Я доволен своими игроками. На перерыв мы должны были уходить с ничейным счетом. Это многое бы поменяло.
К сожалению, сегодня нам не удалось добиться положительного результата. Но мы будем продолжать биться. До последней секунды. Никогда не сдадимся.
Я понимаю, что результат — это основное мерило успеха. Но мы продолжаем наш поход. Мы имеем хорошие шансы на выход в плей-офф», — цитирует тренера Sport.pl.
Сборная Польши возглавляет турнирную таблицу группы C, набрав 4 очка, следом идут команды Саудовской Аравии (3), Мексики (1) и Аргентины (0). Матч второго тура группового этапа между аргентинцами и мексиканцами пройдет позднее в субботу.
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