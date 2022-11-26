Главный тренер сборной Саудовской Аравии: «Будем продолжать биться. До последней секунды. Никогда не сдадимся»

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Эрве Ренар прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Польши (0:2).

«Я доволен своими игроками. На перерыв мы должны были уходить с ничейным счетом. Это многое бы поменяло.

К сожалению, сегодня нам не удалось добиться положительного результата. Но мы будем продолжать биться. До последней секунды. Никогда не сдадимся.

Я понимаю, что результат — это основное мерило успеха. Но мы продолжаем наш поход. Мы имеем хорошие шансы на выход в плей-офф», — цитирует тренера Sport.pl.

Сборная Польши возглавляет турнирную таблицу группы C, набрав 4 очка, следом идут команды Саудовской Аравии (3), Мексики (1) и Аргентины (0). Матч второго тура группового этапа между аргентинцами и мексиканцами пройдет позднее в субботу.