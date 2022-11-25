25 ноября, 21:39
Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе поделился эмоциями от победы над национальной командой Катара (3:1) в матче группового турнира ЧМ-2022.
«Я очень доволен ребятами. Спасибо Менди, который держал нас в игре. Но пропущенного гола можно было избежать. Это коллективная победа. Мы решили сосредоточиться на атаке, что принесло результат. Теперь будем готовиться к следующей игре. С Эквадором будет битва», — цитирует Calcio Mercato Сиссе.
29 ноября в 3-м туре группового турнира ЧМ-2022 Катар сыграет с Нидерландами, а Сенегал проведет встречу с Эквадором. Оба матча начнутся в 18.00 по московскому времени.
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Основные источники исследования