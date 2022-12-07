Мурат Якин: «Нужно признать, что соперник был просто лучше»

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин принес извинения за игру команды в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Португалии.

«Сегодня ничего у нас не получилось. Но не могу винить команду. Он выложились на поле на 100 процентов.

У нас был определенный план на игру. Но мы не смогли его выполнить. Нужно признать, что соперник был просто лучше.

Я приношу извинения за такой итог. К сожалению, соперник блестяще воспользовался всеми нашими ошибками. Команда должна пережить это. И если мы сможет сделать правильные выводы, то станем только сильнее», — приводит слова тренера Blick.