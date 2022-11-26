Главный тренер США Берхалтер о ЧМ-2022: «Это определенно подготовка к чемпионату мира-2026»

Главный тренер сборной США заявил, что на ЧМ-2022 команда готовится к ЧМ-2026

Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер прокомментировал ничью в матче с Англией (0:0) в групповом турнире чемпионата мира-2022.

«Это определенно подготовка к 2026 году. Но, как и в любом другом случае, вам нужно сосредоточиться на следующем шаге. Так что мы уделяем особое внимание ЧМ-2022», — цитирует Берхалтера пресс-служба ФИФА.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.

По итогам игрового дня в группе В Англия занимает первое место (4 очка). На второй строчке Иран (3 очка), на третьей — США (2 очка), на четвертой — Уэльс (1 очко).

Англия следующий матч проведет 29 ноября против Уэльса, а США в этот же день встретится с Ираном. Обе встречи начнутся в 21.00 мск.