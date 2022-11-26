Главный тренер сборной Туниса заявил, что команда постарается обыграть Францию на ЧМ-2022

26 ноября, 19:47
Главный тренер сборной Туниса Джалель Кадри прокомментировал поражение от Австралии (0:1) во втором туре группового этапа ЧМ-2022.
«Даже самые сильные команды потерпели поражение от аутсайдеров. Очень обидно, что проиграли сегодня, но у нас впереди еще один матч — с Францией. Мы будем играть со всей решимостью, которая у нас есть. Будем играть от всего сердца. Надеюсь, в следующий раз нам повезет. Мы выложимся полностью и покажем свой лучший уровень», — приводит слова Кадри ВВС.
30 ноября Австралия сыграет с Данией, а Тунис с Францией. Начало обеих встреч — в 18.00 по московскому времени.
Австралийцы и тунисцы выступают в группе D с Францией и Данией. У Австралии 3 очка, команда идет на втором месте, Тунис с 1 очком занимает последнюю строчку.
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