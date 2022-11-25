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Сегодня, 20:06

Главный тренер Уэльса Пейдж — о поражении от Ирана: «У нас есть возможность все исправить»

Алина Савинова
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Главный тренер сборной Уэльса Роб Пейдж подвел итоги матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Ирана (0:2).

«Я не собираюсь сидеть здесь и говорить, что мы заслужили что-то в этом матче. Мы вообще не были в игре. Мы упали намного ниже той планки, которую установили ранее. Нам нужно продолжать играть. Мы не можем сидеть и плакать из-за этого. У нас есть возможность все исправить. Мы хотим дать нашим болельщикам повод для радости», — приводит Mirror слова Пейджа.

После двух матчей сборная Уэльса набрала 1 очко и занимает последнее, четвертое место, в группе В. 29 ноября команда Пейджа сыграет против Англии. Начало матча — в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://www.mirror.co.uk/sport/football/match-reports/wales-iran-world-cup-page-28583840
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