Главный тренер Японии: «На ЧМ-2022 мы показали будущее японского футбола, новую эру»

Главный тренер сборной Японии Хадзимэ Мориясу гордится игрой команды на чемпионате мира-2022.

В 1/8 финала турнира в Катаре японцы в серии пенальти проиграли Хорватии (1:1, 1:3 по пенальти).

«Игроки могут быть уверены о том, что могут соревноваться со всеми на одном уровне. Они показали нам будущее японского футбола, новую эру. Мы победили Германию, Испанию, мы обыграли двух чемпионов мира. Если будем думать о движении вперед, а не о застое, будущее обязательно изменится.

Игроки действительно выложились по полной. Мы снова не смогли пробиться сквозь стену 1/8. Если японский футбол по-прежнему хочет быть на лучшей арене, я уверен, что мы сможем преодолеть этот барьер», — приводит слова Мориясу Marca.