Главный тренер сборной Японии: «У нас есть характер. И он принес нам историческую победу»

Главный тренер сборной Японии Хадзимэ Мориясу поделился эмоциями после победы над командой Германии (2:1) в матче группового этапа ЧМ-2022.

«В конце матча Германия отчаянно пыталась сравнять счет, прижав нас к своим воротам. В прошлом, возможно, мы бы дрогнули, но теперь многие наши игроки выступают в европейских клубах и умеют держать напор.

Мы были единым целым. Да, пришлось очень непросто в последние минуты, но мы выдержали. И добились своего.

У сборной Японии есть характер. И он принес нам историческую победу», — цитирует тренера Reuters.

Япония впервые в своей истории выиграла матч на чемпионате мира, в котором уступала в счете. До этого у японцев было две ничьих и 11 поражений в таких матчах.

Во втором туре сборная Германии сыграет 27 ноября с испанцами, команда Японии в тот же день встретится со сборной Коста-Рики.