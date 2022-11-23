Главный тренер сборной Японии: «У нас есть характер. И он принес нам историческую победу»

23 ноября, 20:31
Главный тренер сборной Японии Хадзимэ Мориясу поделился эмоциями после победы над командой Германии (2:1) в матче группового этапа ЧМ-2022.
«В конце матча Германия отчаянно пыталась сравнять счет, прижав нас к своим воротам. В прошлом, возможно, мы бы дрогнули, но теперь многие наши игроки выступают в европейских клубах и умеют держать напор.
Мы были единым целым. Да, пришлось очень непросто в последние минуты, но мы выдержали. И добились своего.
У сборной Японии есть характер. И он принес нам историческую победу», — цитирует тренера Reuters.
Япония впервые в своей истории выиграла матч на чемпионате мира, в котором уступала в счете. До этого у японцев было две ничьих и 11 поражений в таких матчах.
Во втором туре сборная Германии сыграет 27 ноября с испанцами, команда Японии в тот же день встретится со сборной Коста-Рики.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования